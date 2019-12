Premio Andersen, debutta la categoria professionisti

(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - Una categoria dedicata agli scrittori professionisti e una sezione dedicata alle graphic novel in occasione del centenario dalla nascita di Gianni Rodari saranno le principali novità del 53/o Premio Andersen, in programma dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante per incoronare le migliori fiabe inedite. La rassegna è stata presentata a Genova dall'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo, dal sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio, dall'assessore comunale alla Cultura Maria Elisa Bixio e un video collegamento della scrittrice Lidia Ravera.

"Entro il 20 marzo gli scrittori potranno presentare una fiaba inedita composta da un minimo di tre ad un massimo di dieci cartelle e il premio in palio sarà di 3.000 euro", spiega Ghio ricordando le oltre mille favole arrivate l'anno scorso da tutto il mondo. "Un concorso che è cresciuto tanto in questi anni, dedicare anche una parte ai professionisti penso che sia un grande segnale", commenta Cavo ringraziando Ravera per l'impegno come presidente della giuria. Nella sezione 'graphic novel' sarà chiesto ai partecipanti di raccontare una storia il cui tema centrale tragga ispirazione dalle opere di Gianni Rodari o che esprimano ciò che l'autore rappresenta per loro.

In programma anche la 23/a edizione dell'Andersen Festival incentrata sul tema 'mondi possibili' che dal 4 al 7 giugno trasformerà Sestri in un teatro di strada con spettacoli, artisti, danza e musica. (ANSA).