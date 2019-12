La Spezia, 38mln su mobilità sostenibile

(ANSA) - LA SPEZIA, 16 DIC - Oltre 38,3 milioni di euro arriveranno alla Spezia dal Ministero dei Trasporti per la mobilità sostenibile: Il progetto presentato dal Comune un anno fa è arrivato ottavo al bando del Mit. Permetterà di realizzare l'elettrificazione quasi totale del trasporto pubblico in centro, oltre a nuovi filobus anche da 18 metri, autobus a gas naturale, il raddoppio dei parcheggi di interscambio, il restyling della stazione ferroviaria della Spezia Migliarina che sarà il nuovo capolinea del 5Terre Express anche per i crocieristi, nuove fermate in città con servizi di monitoraggio.

Il progetto vedrà un cofinanziamento di oltre 1 milione di Atc Esercizio, la società partecipata che si occupa di Tpl. Dopo la trasmissione del decreto per l'assegnazione dei fondi, il 18 dicembre lo stanziamento passerà alla Conferenza Stato Regioni.

E' "un risultato storico, un progetto che permetterà di raggiungere un ulteriore balzo in avanti in termini di qualità della vita alla Spezia", ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini.