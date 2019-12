Direttrice registro donatori midollo ringrazia Mihajlovic

(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - "Tutti gli anni circa 1.700 persone in Italia hanno bisogno di trovare un donatore di midollo osseo per salvarsi la vita, per 900-950 lo troviamo in Italia o all'estero, le altre non lo trovano, non fanno in tempo, o lo trovano in famiglia. E' sicuro che in Italia abbiamo bisogno di più donatori per questo ringrazio Mihajlovic". Nicoletta Sacchi, la direttrice del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo che ha sede all'ospedale Galliera di Genova ringrazia per l'appello dell'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic a fare donazioni. "I donatori ogni anno in Italia sono circa 250, ma le loro donazioni vanno anche all'estero e viceversa noi riceviamo donazioni dall'estero, il database mondiale dei potenziali donatori conta 36 milioni di iscritti", spiega Sacchi. I donatori 'attivi' in Italia sono 445 mila, ma "non bastano, abbiamo bisogno di donatori giovani dai 18 ai 35 anni perché il 90% di chi viene selezionato è in quella fascia di età" sottolinea. Il registro italiano dei donatori è 'pubblico', fra i pochi casi al mondo, che si aggiunge a quelli di Francia e Spagna, si basa sui contributi del servizio sanitario nazionale, mentre altri Paesi hanno registri privati finanziati dalla solidarietà. (ANSA).