Thiago Motta: "Nessuno avrebbe meritato di vincere"

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Il pari stasera sarebbe stato il risultato più giusto, nessuno meritava di vincere". Lo dice Thiago Motta, allenatore del Genoa, parlando a Sky Sport dopo la sconfitta nel derby della Lanterna contro la Sampdoria. "Io difenderò sempre i 'miei' giocatori, di certe cose parleremo nello spogliatoio - aggiunge l'allenatore del Genoa -. Contro il Lecce avevamo giocato bene, non sono tipo da cambiare idea di gioco; la fase difensiva va bene, quella offensiva è da migliorare. In alcune partite avremmo meritato di vincere, anche a Lecce meritavamo il successo, perché abbiamo creato tantissimo. Certe cose si cambiano con la convinzione di fare la cosa giusta".

"Le assenze di Agudelo e Pandev? Non rappresentano una scusante, non sarebbe giusto per chi è andato in campo. Per vincere, quando hai il pallone devi giocarlo bene", conclude.

