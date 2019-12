Genoa: Preziosi, Thiago Motta ora resta con noi

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, blinda l'allenatore Thiago Motta, prima del derby serale. "I giocatori sono con l'allenatore ed è la cosa importante - dice, in un'intervista a L'Equipe -. Restano due partite prima della pausa e sono difficili, poi rinforzeremo la squadra, le daremo due o tre giocatori che corrispondono al suo stile di gioco. Indipendentemente dal risultato di queste due partite, sarà ancora con noi a gennaio". Secondo Preziosi, "vi sono molti allenatori d'esperienza che però non sono bravi. Non credo sia una questione d'età e per questo sono convinto che Thiago andrà lontano. Quando giocava era centrocampista in alcuni dei più grandi club al mondo: Motta sa come si gioca a pallone. Sono pronto a scommettere che in un paio d'anni allenerà un top club. È un predestinato". (ANSA).