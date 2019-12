Bimbo di due mesi trovato morto in culla

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 14 DIC - Un bimbo di due mesi è stato trovato morto nella culla dalla madre, una romena impiegata in una azienda florovivaistica. L'episodio è avvenuto questa mattina tra le 8 e le 9, a Ventimiglia. E' stata la donna a chiamare i soccorsi. Nell'abitazione è arrivato il personale del 118, con loro anche i carabinieri. A una prima ispezione, sul corpo del piccolo non ci sarebbero segni di violenza. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia.

Il padre del bambino ha appreso la notizia al telefono essendo all'estero per lavoro.