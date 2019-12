Autostrade interviene su barriere antirumore casello Rapallo

(ANSA) - GENOVA, 14 DIC - Autostrade per l'Italia ha annunciato interventi sulle barriere antirumore al casello di Rapallo sulla A12 Genova-Sestri Levante. In una nota, Aspi spiega che si tratta di "programmati lavori di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli". Il casello rimarrà chiuso "nelle due notti consecutive di mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre, con orario 22:00-6:00". "Sarà chiusa la stazione di Rapallo, in entrata verso Sestri Levante e in uscita per chi proviene da Genova".

Le barriere antirumore sono al centro di una inchiesta della procura di Genova, in cui risultano indagati anche ex dirigenti di Aspi e di Spea, per frode in pubbliche forniture e attentato alla sicurezza dei trasporti. La procura ha scoperto che proprio sulla A12 alcuni pannelli si sarebbero inclinati mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti. (ANSA).