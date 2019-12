Sindacati a Toti, 'Abbassare Irpef'

(ANSA) - GENOVA, 13 DIC - "Riteniamo non più rinviabile un intervento per l'abbassamento delle tasse per lavoratori e pensionati". Così i segretari generali della Liguria di Cgil, Cisl e Uil, in una nota, annunciano di aver fatto una proposta al governatore della Liguria Giovanni Toti. "Dopo l'incontro svoltosi lo scorso 6 dicembre e facendo seguito alla richiesta di ulteriori approfondimenti da parte del presidente della Regione, Cgil Cisl Uil ribadiscono la necessità di una rimodulazione dell'addizionale Irpef regionale per lavoratori e pensionati a basso e medio reddito. È volontà di Cgil Cisl e Uil attuare interventi sull'abbassamento delle aliquote regionali Irpef favorendo un alleggerimento della pressione fiscale per coloro che sono stati maggiormente penalizzati dalla crisi", sottolineano Federico Vesigna, Luca Maestripieri e Mario Ghini.