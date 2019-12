Genoa: Motta, affrontiamo il derby senza paura

E' sempre più concreta la possibilità che il Genoa affronti domani sera il derby della Lanterna con il doppio centravanti. Per l'attacco, il tecnico rossoblù Thiago Motta non ha escluso che Pinamonti e Favilli possano giocare assieme. "I buoni giocatori possono sempre giocare assieme ha spiegato -. Da questa parte non esiste paura.

Affronteremo il derby come si affronta una partita di calcio: come una squadra che scende in campo per vincere. Spero di finire con una bella vittoria meritata. Noi daremo il massimo per fare una grandissima partita". Tanti gli assenti, soprattutto in attacco, tra squalifiche e infortuni ma il tecnico è fiducioso nonostante la vittoria nel derby manchi al Genoa da tempo. "Sarà uno stimolo in più. La squadra che scenderà in campo avrà grande voglia ed entusiasmo per fare una grande partita". (ANSA).