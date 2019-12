Sotto albero Natale regali di Liguria

(ANSA) - GENOVA, 9 DIC - "E' un modo per ricordarci e ricordare a tutti quanta qualità c'è nel nostro territorio" esordisce il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti all'inaugurazione della due giorni "The best of Lamialiguria", invitando a "Comprare ligure per il prossimo Natale". Per due giorni, oggi e domani, la sala della Borsa, addobbata con luci e alberi di Natale, con una band che accompagna la visita a ritmo di musica natalizia, si apre al pubblico per mostrare il meglio delle produzioni della regione: 22 fra produttori e associazioni, con 25 stand dai gioielli, velluti, abiti, lampade di design nate dagli "sfridi", gli scarti di produzione della fabbrica di stampaggio di materiale termoplatico, filigrana e laboratori, oggi sul riciclo e riuso dei mobili, per il restauro di lampadari e domani sul cibo, per imparare a fare pandolce, panera e pesto al mortaio. "Oggi l' artigianato, domani il food che è un altro pezzo del nostro sapere - dice Toti - tutto in un territorio bellissimo per patrimonio artistico e naturale