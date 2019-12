Non accettato da compagni scuola, scappa

(ANSA) - GENOVA, 9 DIC - Rifiutato dai compagni di classe cerca di scappare dai nonni in Sicilia. Il ragazzino, 15 anni di Settimo Torinese, è stato però notato dal capotreno che lo ha fatto scendere alla stazione di Principe dove poi gli agenti della polizia ferroviaria lo hanno affidato ai genitori. Il ragazzino ha preso il treno da Torino diretto al sud per andare dai nonni. Durante il viaggio il capotreno gli ha chiesto il biglietto, ma l'adolescente ha ammesso di non averlo e di viaggiare da solo. A quel punto, il treno era arrivato a Genova Principe e il capotreno lo ha affidato agli agenti alla stazione di Genova. Qui il ragazzo ha raccontato di non volere tornare a scuola perché preso di mira dai suoi compagni, che non lo accettavano nel gruppo. I poliziotti lo hanno ascoltato e dopo hanno chiamato i genitori che, ignari della fuga, sono arrivati da Torino a riprenderlo.