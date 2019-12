Liguria adotta Cittadini si nasce, è la prima Regione in Italia

In Liguria, prima regione italiana, la dichiarazione di nascita, la tessera sanitaria e la scelta del pediatra si potranno fare direttamente in ospedale subito dopo il parto. E' stato firmato il protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle entrate, Regione, Anci Liguria, Federsanità Anci Liguria e ordine provinciale dei medici, che estende a tutta la regione il progetto 'Cittadini si nasce', partito a Genova nell'agosto di un anno fa. Il progetto garantisce la possibilità per i genitori di poter adempiere a tutte le procedure burocratiche che riguardano la nascita dei figli direttamente in ospedale. Con un solo click, fatto in ospedale entro tre giorni dal parto, si avrà l'iscrizione anagrafica, la tessera sanitaria con tanto di codice fiscale e la scelta del pediatra. 'Cittadini si nasce' è stato dichiarato dal ministero dell'Interno progetto best practice per il 2018.