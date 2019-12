Calcio: Ranieri 'mister derby', giocati ovunque e mai sconfitto

(ANSA) - GENOVA, 09 DIC - Sabato sera, in occasione di Genoa-Sampdoria, Claudio Ranieri diventerà il primo allenatore ad aver affrontato tutti i derby d'Italia. Nel suo curriculum ci sono le esperienze con Juve, Roma e Inter: complessivamente ha disputato otto derby con un bilancio straordinario, mai una sconfitta. Per lui 7 vittorie (3 con Juve, 3 Roma, 1 con Inter) e un pareggio (con la Juve).

Con i bianconeri nella stagione 2007-2008 ottenne una vittoria (1-0, Trezeguet) e un pareggio 0-0. Nel campionato successivo due successi per 1-0 con reti di Amauri e Chiellini. Con la Roma, nel campionato 2009-2010 altre due vittorie: 1-0 (Cassetti) e 2-1 (doppietta di Vucinic). La stagione successiva a novembre successo per 2-0 (Borriello e Vucinic), nel ritorno al suo posto c'era Vincenzo Montella. Con l'Inter nella stagione 2011-2012 subentra a Gianpiero Gasperini a fine settembre prima di lasciare il posto ad Andrea Stramaccioni a fine marzo: fu protagonista nel derby di andata vinto 1-0 con rete di Milito.