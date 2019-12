Bombardier mostra locomotiva numero 2000

(ANSA) - SAVONA, 09 DIC - Bombardier, leader mondiale nella tecnologia ferroviaria, segna un nuovo traguardo nel sito di Vado Ligure: per la prima volta sono state presentate tre locomotive di tre differenti produzioni tecniche che mostrano le innovazioni durante tre epoche che vanno dal 1930 al 2019.

L'occasione è stata il "Family Day", con i visitatori coinvolti in un evento che ripercorre la storia del sito. "Per la prima volta abbiamo riunito tre generazioni di locomotive a trazione elettrica che sono state prodotte nello stabilimento di Vado Ligure nel corso degli anni" spiega Franco Beretta, presidente e amministratore delegato di Bombardier Transportation Italy. Tra queste la millesima e la duemillesima locomotiva: la prima è stata realizzata nel 1994, dopo 86 anni dall'apertura dello stabilimento, la seconda nel 2019 a 25 anni di distanza.

Lo stabilimento attraversa un periodo tranquillo dopo un 2018 difficile, nel corso del quale diversi lavoratori sono stati messi a rotazione in cassa integrazione.