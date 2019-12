Tragedia Morandi tra 30 presepi d'autore

(ANSA) - FIRENZE, 7 DIC - C'è anche la riproduzione del Ponte Morandi tra i 30 presepi d'artista che verranno esposti per l'ottavo anno consecutivo al Rivoli boutique Hotel di via della Scala a Firenze, dall'8 dicembre al 6 gennaio, tra le sale dell'ex convento francescano risalente al XIV secolo.

Raffigurazioni della Natività speciali, che rimandano a vicende che hanno segnato gli anni appena passati. Ecco dunque che in questa edizione ci sarà la riproduzione del crollo del ponte Morandi: un omaggio alle vittime e insieme un monito per tenere alta l'attenzione su un tema drammaticamente attuale, dicono gli organizzatori. La mostra, ad ingresso gratuito, entra, come l'anno scorso, nel più grande progetto 'Metti un presepe in vetrina' promossa dai laici del vicariato di San Giovanni che coinvolge le attività e le botteghe del centro.