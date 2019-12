Arrestato rapinatore seriale

(ANSA) - GENOVA, 7 DIC - Arrestato un rapinatore seriale che tra maggio e giugno scorsi aveva compiuto quattro assalti. E' un italiano di 47 anni. E' stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. E' accusato di rapina aggravata. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile. I primi tre episodi sono avvenuti in successione la mattina del 15 maggio. L'indagato, con il volto coperto, ha tentato il colpo alla Carige di via Timavo armato di taglierino: ha minacciato una cassiera ma è stato messo in fuga dalla reazioni di altri impiegati. Poi, con le stesse modalità ha fatto irruzione nel vicino supermercato 'Meta', ma il cassiere lo ha allontanato. Il terzo tentativo all'Ipersoap di Corso Europa gli è andato meglio e si è impossessato di poco più di 200 euro: poi si è allontanato in taxi. La mattina del 7 giugno il colpo alle poste di via Cavour, sempre a volto coperto e armato di taglierino: bottino 1000 euro e fuga a piedi nei vicoli circostanti. Il rapinatore è stato rintracciato a Trasta.