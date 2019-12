80/enne perseguita vicini, arrestata

(ANSA) - SAVONA, 7 DIC - A 78 anni perseguita una famiglia vicina di casa (madre e figlio), arrestata finisce ai domiciliari nella propria abitazione accanto alla vicina perseguitata che non ha saputo spiegare i motivi delle molestie.

Accade a Savona: l'anziana è accusata di atti persecutori.

Secondo quanto accertato dai poliziotti della Squadra mobile, da tempo la donna, residente in un condominio, compiva gesti e aveva comportamenti tali da infastidire una famiglia che vive nello stesso stabile. Non sono mancati episodi in cui la pensionata ha insultato i vicini. Le molestie sarebbero arrivate a un punto non più sopportabile e la famiglia, stanca della situazione, si è rivolta alla Polizia. Dopo una breve indagine i poliziotti hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del tribunale di Savona per il reato di stalking: ora l'anziana si trova agli arresti domiciliari nella propria abitazione.