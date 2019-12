Sanlorenzo, in Ipo azioni a 16 euro

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - Si è conclusa con successo l'offerta riservata a investitori istituzionali delle azioni della società Sanlorenzo, azienda che costruisce yacht ad Ameglia (La Spezia), finalizzata alla quotazione sul segmento star del mercato, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il prezzo di offerta è stato fissato in 16,00 euro per azione.

L'offerta comprende 4.500.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e 7.600.000 azioni poste in vendita da Holding Happy Life, azionista di maggioranza della società e controllata da Massimo Perotti, presidente esecutivo di Sanlorenzo.

Sulla base del prezzo di offerta, il controvalore complessivo dell'operazione, inclusa l'Opzione Greenshoe, risulta pari a 193,6 milioni e la capitalizzazione di Sanlorenzo è pari a 552 milioni euro comprensivi dell'aumento di capitale di 72 milioni.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni in Borsa è prevista per martedì 10 dicembre 2019.