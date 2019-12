Leonardo, a Spezia museo per la Oto Melara

Un museo che ripercorre la storia dell'Oto Melara, oggi stabilimento Leonardo, dai primi del Novecento quando fu inaugurata a oggi: L'esposizione è stata inaugurata oggi presso lo storico stabilimento della Spezia dall'associazione museo della Melara e dai vertici di Leonardo.

"Ci siamo resi conto che all'interno dell'azienda c'era un patrimonio storico culturale di grande valore. Dal 2001 abbiamo iniziato con la catalogazione e abbiamo trovato fotografie, filmati, documenti, libri matricola che ripercorrono l'albero genealogico degli operai: un tempo in fabbrica lavoravano padri, figli, nipoti" spiega la portavoce dell'associazione Marina Magnani. La prossima sfida sarà il restauro degli storici mezzi prodotti dall'azienda, come il carro Otomatic esposto nei pressi del museo. "Un mezzo antiaereo degli anni Ottanta, che è ancora unico nel suo genere oggi: un calibro 'navale' è stato adattato per scopi terrestri. Fu una sfida sistemistica per l'epoca".