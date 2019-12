Debutto italiano per 'Intimate Audrey'

(ANSA) - LA SPEZIA, 06 DIC - Una mostra dedicata all'indimenticata protagonista di 'Colazione da Tiffany' e 'Vacanze romane', icona di eleganza e di stile. 'Intimate Audrey' è il titolo dell'esposizione che ha come protagonista Audrey Hepburn. La mostra, inaugurata alla Spezia alla Fondazione Carispezia e visitabile fino all'1 marzo 2020, è per la prima volta in Italia dopo essere stata in Belgio e nei Paesi Bassi. Si tratta di un'esposizione-biografia creata dal figlio Sean Hepburn Ferrer per celebrare i 90 anni dalla nascita della madre. Non solo foto, filmati e cimeli che ne celebrano la carriera cinematografica, c'è anche la parte più intima, trattata per sezioni. "Una mostra su un'icona del cinema, dello stile, della filantropia che ha fatto tutto questo in un vestitino di cotone: questo è il segreto per cui è così amata, perché la fa sentire una di noi" ha detto il figlio.

"Un'antesignana del suo tempo, siamo onorati di ospitare questa mostra" ha detto la presidente della Fondazione Claudia Ceroni.

