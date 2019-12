Violenta ex convivente, arrestato

(ANSA) - SAVONA, 5 DIC - Un 27enne di origini nigeriane è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri di Cairo Montenotte dopo essere stato colto in flagrante mentre abusava sessualmente della ex convivente. A dare l'allarme intorno all'una un vicino che, dalla finestra, ha assistito alla scena: l'uomo, dopo aver trascorso la serata con la ex, la stava costringendo all'esterno dell'abitazione a consumare un rapporto sessuale. Quando i militari sono giunti sul posto l'uomo era ancora impegnato nell'atto sessuale. E' stato arrestato per violenza sessuale aggravata e portato nel carcere di Genova Pontedecimo. La donna, 26 anni, anch'essa di origini nigeriane, è stata portata in ospedale dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 5 giorni per escoriazioni varie.