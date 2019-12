Ponte:obiettivo altre 5 campate al 31/12

(ANSA) - GENOVA, 5 DIC - Saranno 8, su 19 totali, le campate del nuovo ponte montate entro il 31 dicembre. Di queste 3 sono già state varate dall'1 ottobre a oggi. La certezza del nuovo obiettivo di medio termine, che scalza quello auspicato dal commissario e sindaco di Genova Marco Bucci di averle tutte visibili entro la fine dell'anno, si avrà solo mercoledì prossimo quando i costruttori presenteranno alla struttura commissariale un piano aggiornato. Al momento sono rispettati i lavori di elevazione delle pile. Quelle già pronte per sostenere nuove parti di ponte sono la 3 e 4 insieme alla 7 e 8 al cantiere di ponente, la 14 e 15 su quello di levante. A terra si lavora all'assemblaggio di due campate da 50 metri e di una da 100 ma affinché l'avanzamento dei lavori non rallenti rispetto all'obiettivo dell'inaugurazione a aprile 2020 bisognerà lavorare contemporaneamente su un maggior numero di componenti che non sono ancora arrivate da Fincantieri. E' quanto apprende l'ANSA.