Petizione contro masterplan Palmaria

(ANSA) - LA SPEZIA, 05 DIC - Una petizione al Parlamento Europeo contro il 'masterplan' per la valorizzazione turistica dell'isola Palmaria. L'ha presentata il comitato 'Masterplan no! Palmaria sì' che evidenzia presunte violazioni della procedura, in particolare sulle direttive relative alla valutazione ambientale strategica, ai siti habitat e alla partecipazione del pubblico nei processi di pianificazione a rilevanza ambientale.

"L'obiettivo - spiegano dal comitato - è che si apra un contraddittorio con la Regione Liguria e il Comune di Porto Venere, che potrebbe produrre anche effetti legali, per arrivare a una riapertura della discussione sul futuro dell'isola". Il masterplan, sotto la cabina di regia gestita dalla Regione, è stato prodotto dallo studio Land e prevede una rivalutazione del territorio, parco regionale protetto dall'Unesco, e dei beni architettonici ex militari passati dalla Marina Militare al Comune, e secondo il comitato è eccessivamente impattante dal punto di vista ambientale e storico.