Genoa; addio al ds Capozucca ecco Marroccu

(ANSA) - GENOVA, 05 DIC - Si chiude con la rescissione del contratto, che sarebbe scaduto il 30 giugno 2020, la terza avventura di Stefano Capozucca al Genoa. Il direttore sportivo che era già stato agli ordini di Preziosi per lungo tempo in passato, era tornato in estate durante la rivoluzione che aveva portato al divorzio sia dal dg Giorgio Perinetti che dal tecnico Cesare Prandelli e alla nomina anche del nuovo direttore generale corporate Ricciardella.

Capozucca di fatto da qualche settimana ormai era ai margini della società per divergenze con la proprietà, in particolare dopo l'infortunio di Kouamé in Coppa d'Africa, manifestazione alla quale peraltro il giocatore era obbligato a partecipare, che ha privato il Genoa del giocatore sino a fine campionato.

Al suo posto verrà ufficializzato nei prossimi giorni Francesco Marroccu ex direttore sportivo di Cagliari e Brescia sempre alle dipendenze di Massimo Cellino e già in tribuna martedì per la gara di Coppa Italia con l'Ascoli e ieri ad assistere alla sfida della Primavera nel recupero con la Juventus. (ANSA).