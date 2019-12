Spara a salve e crea panico a luna park

(ANSA) - GENOVA, 4 DIC - Ha seminato il panico sparando colpi di pistola giocattolo a salve, a cui era stato tolto il tappo rosso, tra la folla del Luna park in piazzale Kennedy a Genova.

Per questo un ragazzo di 17 anni, di origini marocchine, è stato denunciato dalla polizia locale per porto abusivo d'armi. È successo ieri sera. Gli agenti sono intervenuti mentre erano di pattuglia in zona. Una volta fermato, il ragazzo è stato trovato con addosso alcuni oggetti presumibilmente rubati e una lametta usata per tagliare le borse. Inoltre, il giovane aveva alcune pastiglie di ansiolitici che mischiati all'alcol producono effetti simili a potenti droghe. Il minore è stato denunciato e affidato alla madre.