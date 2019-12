Sindacati, dal maltempo più danni che dal Morandi

"Gli ultimi avvenimenti rischiano di provocare in Liguria contraccolpi persino più gravi del crollo del Ponte Morandi. Per questo chiediamo al governo tempi certi e risorse adeguate a partire dagli interventi di somma urgenza. Le somme stanziate non sono sufficienti a riportare il territorio alla normalità". Lo denunciano in una nota congiunta i sindacati Cgil, Cisl e Uil. "Servono misure straordinarie per la cura e la manutenzione del territorio e soprattutto ci vuole un provvedimento ad hoc per sostenere il sistema produttivo di fronte alle difficoltà legate all' eterna carenza di infrastrutture drammaticamente aggravata dal crollo del viadotto sulla A6 e dalle chiusure per problemi di sicurezza in A26 - scrivono Federico Vesigna Luca Maestripieri Mario Ghini, segretari generali di Cgil Cisl Uil Liguria -. La Liguria è già isolata. Non può essere abbandonata. Il governo ha una grande responsabilità. Servono fatti e servono subito".