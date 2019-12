'Santa' lancia le cabine di natale

Rimanendo in linea con la tradizione balneare, Santa Margherita Ligure lancia Le Cabine di Natale come curiosità del natale 2019. Si tratta di due vere e proprie cabine da spiaggia, montate nella zona del porto che saranno punto di riferimento per i bambini. L'iniziativa è a cura dei balneari cittadini. Nel complesso, la cittadina del Tigullio, offre più di un evento al giorno tra concerti, appuntamenti della tradizione, intrattenimento per bambini.

Presentato il cartellone degli eventi che girano attorno al Santa Claus Village con 14 operatori commerciali. Per i bambini è pensato anche il Capodanno che dopo le 23:00, con la musica dal vivo di una tribute band dei Queen, sarà allargato a tutti fino a tarda notte con dj set. Altre novità: il concorso "Balconi di Natale" con cui il Comune vuol coinvolgere i privati nell'abbellire la città e "Un giocattolo per la Band degli Orsi" una sorta di rigiocattolo a Villa Durazzo: a chi porterà un gioco sarà offerta la visita al museo e una merenda.