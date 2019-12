Formazione e lavoro, bando da 15 milioni

(ANSA) - GENOVA, 4 DIC - Gli assessori regionali alla Formazione e al Lavoro, Ilaria Cavo e Gianni Berrino hanno presentato il bando destinato a Enti di formazione, amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato, culturali e sportive e organismi del terzo settore per progetti di inserimento lavorativo e sociale destinati a persone svantaggiate. Il bando vale 15 milioni su due linee di intervento: la prima con 10 milioni per percorsi di inserimento occupazionale e di sviluppo di competenze lavorative; la seconda con 5 milioni dedicata alla promozione e all'inclusione sociale attraverso l'accesso alla cultura, allo sport e alla creazione artistica. I destinatari dei corsi, per la prima linea sono disoccupati e inoccupati con più di 18 anni per i quali è prevista presa in carico, orientamento individualizzato, formazione, tirocinio, accompagnamento al lavoro, bonus assunzione, tutoraggio durante l'inserimento al lavoro. I destinatari della seconda linea sono disoccupati e inoccupati con più di 16 anni.