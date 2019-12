Maltempo:Toti,da Governo pochi spiccioli

Il presidente della Liguria Giovanni Toti lamenta i "pochi spiccioli" dati dal Governo alla regione per il maltempo e invita tutti i gruppi politici regionali a farsi sentire: "La Liguria non si arrende!", afferma.

"Sto tornando da Roma - spiega Toti - e tra poco sarò a Savona per incontrare le categorie produttive della provincia più colpita dal maltempo. La risposta data ieri dal Consiglio dei Ministri sull'emergenza della Liguria, così come delle altre Regioni, è un'umiliante sottovalutazione". "Il Governo ha riconosciuto alla Liguria - sottolinea - meno di 50 milioni su 100 milioni già spesi per riparare le principali strade e oltre 500 milioni di danni totali. Esclusi i privati e le imprese per i quali stiamo ancora facendo la conta dei danni". Dopo il crollo del Morandi pre la Liguria è "la più grave emergenza degli ultimi decenni", segnala, "e questa è la risposta? Mi auguro che il Presidente Conte, già nei prossimi minuti, dia alla Protezione Civile i mezzi necessari".