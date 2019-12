Maltempo:il grido di Anci Liguria su Cdm

"Sono del tutto inutili le passerelle sul territorio, se ne stiano pure a Roma!" E' la reazione dei Sindaci di Anci Liguria alla notizia di uno stanziamento dal Governo per 49 milioni a fronte dell'intervento straordinario per 107 milioni complessivi chiesti da Regione Liguria per le due ondate di maltempo che hanno colpito la regione. Se è così, "non si comprende il senso e la struttura del sistema delle somme urgenze da parte dei relatori di governo che hanno preso parte al tavolo", afferma Anci Liguria in una nota. "E' inaccettabile perché è insostenibile per il nostro territorio - aggiunge -. Un territorio della cui fragilità tutti, non solo in Italia, sono a conoscenza ed a cui non si può rispondere con una manciata di monetine, perché dire 'intanto prendete questi e poi ne troveremo altri', significa non conoscere lo strumento delle somme urgenze che non si coprono con dei pagherò!"