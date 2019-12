Minaccia donna e le prende l'auto

Ha minacciato con un coltello una giovane donna che era appena salita sulla propria auto a Savona, l'ha costretta ad uscire e le ha preso la vettura. la donna, sotto choc, è riuscita a dare l'allarme e dopo un inseguimento lungo la strada di Cadibona i carabinieri sono riusciti a bloccare il rapinatore, un italiano di 49 anni, già noto alle forze di polizia. L'uomo è stato fermato nei pressi di via Nazionale Piemonte dove, grazie all' intervento di un altro equipaggio del Nucleo radiomobile che nel frattempo aveva bloccato la strada. Dopo un tentativo di resistenza è stato arrestato. Nell'abitacolo i carabinieri hanno trovato un grosso coltello da cucina utilizzato per rapinare la ragazza.