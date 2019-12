Prolungata allerta, oggi anche neve

Arpal ha modificato l'allerta meteo gialla per piogge diffusa ieri: per il centro e il levante ligure è stata prolungata fino alle 6 di domani e nel Levante per i grandi bacini è prolungata fino alle 12 di domani. Nel centro ponente l'allerta gialla resta invece fino alla mezzanotte di oggi, ma per l'entroterra dalle 15 alle 24 di oggi c'è allerta gialla per neve, attesa in particolare in val Bormida. Dalla notte piogge di intensità debole interessano buona parte del territorio regionale, viene segnalato da Arpal. I fenomeni insistono su un territorio in molti casi completamente saturo e proseguiranno per tutta la giornata di oggi, domenica e fino alla prima parte di lunedì, almeno sul Levante. Sono attesi rovesci e fenomeni temporaleschi localmente anche forti così come forti saranno i venti. Da segnalare anche le nevicate, dal pomeriggio, sui bacini padani di Ponente.