Sampdoria: vicino rinnovo per Quagliarella

(ANSA) - GENOVA, 30 NOV - È attesa per la prossima settimana l'ufficialita del rinnovo del contratto dell'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella. L'accordo in scadenza la prossima estate sarà prolungato fino al 30 giugno del 2021 con lo stipendio attuale intorno al milione di euro più un ricco bonus al raggiungimento di certi obiettivi. E non è escluso, dopo aver appeso le scarpe al chiodo, che Quagliarella possa restare alla Sampdoria con un altro ruolo (ANSA).