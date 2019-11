Mille 'Sardine' in piazza a Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 30 NOV - Un migliaio di 'sardine' si sono riunite questo pomeriggio alla Spezia, in piazza Mentana. La manifestazione è iniziata cantando 'Bella Ciao' e è proseguita con gli interventi degli organizzatori, che si rifanno al movimento partito dall'Emilia Romagna. In piazza sono stati portati tanti pesci colorati, striscioni e cartelli, sorretti da persone di ogni età. Come previsto dall'organizzazione, non c'era alcuna bandiera di partito: "Spezia non si lega" hanno urlato i manifestanti. Tra gli slogan "Nessuna bandiera, nessuna violenza, noi siamo inclusivi".