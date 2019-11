I pali fermano il Genoa, colpo Torino

Colpo del Torino che grazie ad un gol di Bremer nel secondo tempo espugna il Ferraris inguaiando un Genoa brutto nel primo tempo, fischiato e contestato dai propri tifosi, ma meritevole della vittoria nella seconda parte quando ha messo sotto l'avversario colpendo anche un palo ed una traversa. Decide la gara l'unico tiro in porta del Torino nella ripresa. L'avvio è di marca Granata con la squadra di Mazzarri più vivace del Genoa che fatica a costruire gioco e anche solo ad uscire dalla proprio trequarti palla al piede come invece vorrebbe il tecnico Motta. Nella ripresa la gara è più vivace grazie al cambio di ritmo del Genoa, pericoloso con Pandev e con Agudelo che dopo un dribbling in area colpisce la traversa.

Passa un minuto e la squadra di Motta sfiora ancora il gol con Favilli che colpisce il palo. Genoa pericoloso anche al 24' con Cassata ma è il Torino a passare nella prima azione d'attacco: Bremer svetta di testa su angolo di Verdi e segna. Finisce tra i fischi del Ferraris.