Toti, da Mattarella attenzione a Liguria

(ANSA) - GENOVA, 29 NOV - "Il Presidente Mattarella ci ha ascoltato, ha condiviso il fatto che l'ondata di maltempo è stata eccezionale e che servono misure straordinarie e veloci per affrontare i danni avuti". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti al termine dell'incontro con il Capo dello Stato a Genova per il congresso dell'associazione nazionale magistrati, a cui era presente anche il sindaco Bucci. Il Presidente, ha detto Toti "ha condiviso che l'incertezza sulla sicurezza delle autostrade deve essere chiarita nel più breve tempo possibile perché tutto questo lancia un'ombra sinistra, è un vero danno per i cittadini e un grave danno al Paese. Ci ha assicurato la sua attenzione e il suo intervento ove qualche cosa non andasse nei tempi e nei modi necessari". La presenza del Capo dello Stato "è un segnale d'attenzione importante. Il Presidente è venuto in Liguria quasi una volta ogni tre mesi negli ultimi anni: un'attenzione di cui gli siamo grati". Bucci ha ricordato a Mattarella l'importanza della Gronda e ha chiesto soldi pe ril trasporto pubblico.