Genoa: Motta, voglio che gol sia frutto del gioco

(ANSA) - GENOVA, 29 NOV - Reduce dal pareggio di Ferrara, domani il Genoa ritrova, un mese dopo, il suo pubblico contro il Torino, formazione che sta vivendo un momento difficile. "Ma non so cosa stia accadendo - ha spiegato Thiago Motta, tecnico del Genoa -. Da quello che vedo da fuori posso dire che a livello di singoli sono una grande squadra. Mi piace molto come approcciano la partita con o senza palla, di sicuro affronteremo una squadra forte. Dovremo essere preparati per tutto quello che possa succedere domani in campo. Il Torino è una squadra forte e noi dobbiamo essere tutti al cento per cento per fare una buona partita".

L'obiettivo ora è superare il Torino grazie al gioco.

"Secondo me questa è la strada giusta e domani sarà un giorno interessantissimo per confermare tutto quello che abbiamo fatto di buono fino ad ora. I gol? Tranne la gara con il Napoli abbiamo segnato sempre. Io credo in un modo di giocare attraverso il quale raggiungere il risultato. Per me il gol è il frutto del gioco. (ANSA).