Crociere: 'Costa a Genova per vocazione'

"Siamo convinti che il nuovo terminal di Costa Crociere a Genova sia un investimento importante, non siamo presenti in porto a Genova da oltre 15 anni, vogliamo tornarci perché penso sia la nostra vocazione".

Lo evidenzia il senior vice president per le vendite a livello mondiale di Costa Crociere Massimo Brancaleoni stamani a Genova a margine di un incontro pubblico. "Costa è una compagnia nata oltre 70 anni fa a Genova, io che guido le vendite della compagnia nel mondo sono genovese, tutto il management vuole ritornare in modo assolutamente forte nella città che ci ha dato i natali", aggiunge.