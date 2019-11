Costa, no impatti da A6 e A26 a Savona

In seguito alla temporanea chiusura delle autostrade A6 e A26, principali direttrici dal Piemonte verso il porto di Savona, Costa Crociere "non ha avuto impatti significativi" sulle vendite, ma l'accaduto "impone delle riflessioni sulla gestione dell'assetto idrogeologico della Liguria". Lo dichiara il senior vice president per le vendite a livello mondiale di Costa Crociere Massimo Brancaleoni stamani a Genova a Palazzo San Giorgio a margine della presentazione dei dati dell'Osservatorio Deloitte dedicato alle aziende liguri.

Savona è il principale home port della compagnia.

"Non ho informazioni che attestino impatti significativi, c'è una riflessione più importante da fare sull'assetto idrogeologico della Liguria, ma non ha niente a che fare con il business", commenta.