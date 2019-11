Sarzana ospita presepi S.Gregorio Armeno

(ANSA) - GENOVA, 28 NOV - Un villaggio natalizio con tanto di pista da ghiaccio in piazza, il mercato della via Francigena, i presepi storici dei fratelli Capuano di San Gregorio Armeno, accompagnerà cittadini e turisti fino a un capodanno in piazza con dj set e talenti locali. L'amministrazione comunale di Sarzana (La Spezia) ha presentato l'edizione 2019 delle manifestazioni che da sabato 30 novembre sino al nuovo anno arricchiranno il centro storico. Nel cartellone di 'Natale a Sarzana' l'accensione delle luminarie, oltre 7 chilometri e mezzo, sabato in occasione del patrono Sant'Andrea. Al teatro Impavidi musical e teatro per i più piccoli. E poi mercatini enogastronomici e dell'antiquariato, l'apertura straordinaria dell'Oratorio di Santa Croce, del Quattrocento, con l'esposizione dei presepi storici e della scultura lignea di Sant'Andrea di Ercole Ferrata. E ancora concerti gospel, esposizioni ed eventi di piazza.