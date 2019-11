Rapinarono anziano, eseguite ordinanze cautelari

La squadra mobile della questura di Genova ha eseguito due custodie cautelari, di cui una in carcere, a carico di altrettante persone accusate di aver portato a termine una rapina ai danni di un ultraottuagenario a Campomorone (Genova). I due, un ecuadoriano di 24 anni recluso per altro reato e un italiano di origini ecuadoriane di 23 anni arrestato al termine delle indagini coordinate dalla procura, sono accusati di rapina aggravata in concorso. I fatti risalgono allo scorso luglio: secondo quanto accertato il ragazzo di 23 anni era alla guida della sua auto e ha accompagnato il complice vicino alla vittima, un anziano di 89 anni che camminava sul marciapiede. Sceso dall'auto, il rapinatore ha aggredito l'anziano poi è risalito nell'auto che si è allontanata velocemente. L''autista' è stato rintracciato ieri in questo Corso Europa, mentre si trovava alla guida dello stesso veicolo con il quale era stata commessa la rapina.