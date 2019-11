Neos Edizioni, racconti Natale e ricette

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Tre antologie di racconti natalizi ambientati a Torino, Milano e Genova, senza dimenticare i doverosi riferimenti enogastronomici. A proporli è la torinese Neos Edizioni. I diritti d'autore saranno devoluti ad International Help Onlus e all'Associazione Gaslini Onlus.

'Natale a Torino. Quindici racconti al Museo', a cura di Teodora Trevisan, raccoglie racconti all'insegna dell'arte e del crimine, ambientati nei musei di Torino, dalla Gam all'Egizio, dal Planetario al Museo della Montagna. Il tutto accompagnato da una collezione di ricette speciali di Elsa Panini, La Cuoca Insolita.

In 'Natale a Milano. Libro Rosso', a cura di Fiorenza Pistocchi troviamo racconti che collegano Milano, il Natale e il colore rosso. Con ricette speciali in tema, scelte dal Cuoco in Cravatta, Carlo Enrico Venturi. Infine, 'Natale a Genova.

Racconti al profumo di pandolce', a cura di Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso, propone ventiquattro racconti e altrettante possibili declinazioni del Natale sotto la Lanterna.