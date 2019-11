Maltempo: Toti,chiesti danni per 450 mln

(ANSA) - GENOVA, 28 NOV - Ammonta a 450 mln di euro la nuova richiesta di riconoscimento dei danni provocati dal maltempo in Liguria firmata oggi dal governatore Giovanni Toti. "Oltre ai 350 milioni per danni strutturali - ha scritto Toti in un post su Facebook - si aggiungono 85 milioni per le somme urgenze e 15 per gli interventi di prima necessità, oltre agli 80 mln già richiesti per la precedente ondata di maltempo". "Mi auguro che il ministero delle infrastrutture esca dal suo torpore e voglia accogliere la mia richiesta di rendere gratuiti tutti i pedaggi delle tratte autostradali liguri fino al termine dell'emergenza".