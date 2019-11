Amico & Co, nuovo shiplift per megayacht

Realizzato in un tempo record di 16 mesi, permette al cantiere di lavorare contemporaneamente su 6 unità da diporto. Il nuovo Shiplift del cantiere Amico & Co - leader in Europa nel settore delle riparazioni e ristrutturazioni di mega yacht - presentato stamattina a Genova, consente l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra di imbarcazioni fino a 95 metri: è costituito da una piattaforma sommergibile che permette di sollevare dall'acqua il maxi yacht e spostarlo a terra nel cantiere con un sistema di carrelli su rotaie e completato da 5 postazioni di lavoro. "E' il più grosso e potente in Italia e uno dei pochi del Mediterraneo" sottolinea Alberto Amico, presidente di Amico & Co. Per il cantiere è un investimento da oltre 27 milioni di euro, di cui 13 di finanziamento agevolato e un contributo in conto capitale fino a 4 milioni, deliberati da Invitalia.