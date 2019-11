Nubifragi a Genova, allagamenti

(ANSA) - GENOVA, 27 NOV - Un nubifragio si è abbattuto su Genova, dove è in atto una Allerta Arancione, provocando allagamenti e interruzioni della circolazione stradale. I vigili del fuoco e la polizia locale sono intervenuti in particolare nel ponente del capoluogo ligure. Via Ferri e Via Borzoli sono state chiuse al transito per allagamenti. La perturbazione ha già colpito il ponente della Liguria dove si registrano allagamenti in particolare in Val Nervia. La strada provinciale è stata invasa da una ondata di acqua e fango che ha sfiorato le auto in transito senza provocare feriti.