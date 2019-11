Genoa: Radu, contro il Torino servono punti

(ANSA) - GENOVA, 27 NOV - "Sarà una partita molto difficile però noi dobbiamo fare punti e cercare la vittoria. Per farlo dovremo essere uniti e concentrati". Ionut Radu, portiere del Genoa protagonista nel posticipo con la Spal grazie ad alcuni interventi strepitosi, analizza così la prossima sfida che vedrà il Genoa affrontare sabato al Ferraris il Torino. Radu, assieme ai compagni Sturaro ed Agudelo, ha incontrato i tifosi al Genoa Store inaugurando gli appuntamenti in vista di Natale, tra autografi e selfie d'ordinanza. "Sappiamo che per noi sarà importante vincere e puntare ai tre punti - ha aggiunto Agudelo -. Contro la Spal ci abbiamo provato soprattutto nel secondo tempo quando abbiamo avuto molte occasioni ma dobbiamo sbagliare di meno. Alla fine il punto ci ha lasciato l'amaro in bocca ma ora dobbiamo voltare pagina perché arriva il Torino e sappiamo che sarà una gara difficile. Di sicuro dobbiamo milgiorare alcune cose che non sono andate bene ma sapremo fare tesoro degli errori passati. Il nostro obiettivo è vincere". (ANSA).