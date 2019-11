Fake news su viadotto Sori, denunciata

(ANSA) - GENOVA, 27 NOV - E' stata identificata e denunciata per procurato allarme la donna che ieri mattina ha diffuso un file audio in cui avvisava di un imminente crollo del viadotto Sori, sull' autostrada A12 Genova-Livorno. Si tratta di una donna di 37 anni, casalinga residente a Recco. Ai carabinieri che l'hanno denunciata ha detto di essere mortificata e che non voleva scatenare il panico ma avvisare le persone che conosceva. Nel messaggio la donna diceva di avere saputo da un "amico geologo del marito che uno dei piloni era zeppo di acqua dopo le piogge intense e che c'era un rischio crollo del 160%".