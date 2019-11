A26: ripresa circolazione

(ANSA) - GENOVA, 26 NOV - E' ripartita la circolazione sulla A26 nella tratta chiusa ieri sera e in questo momento stanno transitando i primi mezzi. E' quanto si apprende da Autostrade.

Già in precedenza Autostrade aveva annunciato che la A26, tra l'allacciamento con la A10 e lo svincolo di Masone, avrebbe riaperto grazie a uno scambio di carreggiata con il transito su una corsia per ogni senso di marcia.