Toti: urgenze riaprire A6 e Val Bormida

(ANSA) - GENOVA, 25 NOV - "La Regione Liguria ha ribadito la necessità di estendere al più presto lo stato di emergenza ai nuovi territori colpiti dal maltempo, tra cui evidentemente il crollo del viadotto, ma non solo perché moltissime strade sono interrotte". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo la riunione in Prefettura a Savona con il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. "Immagino che tutto questo sarà affrontato nel prossimo Consiglio dei ministri - continua Toti -. La concessionaria autostradale sta esaminando il troncone rimasto dell'A6 nella possibilità di dare almeno una parziale riapertura alla tratta autostradale. Così come il presidente della provincia di Savona sta coordinando gli interventi per togliere la Val Bormida dall'isolamento. Queste sono le urgenze al momento".