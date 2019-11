Simeoni, Ghedina, Tacconi: ecco Festival Sanremo sport

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - un gruppo di sportivi è pronto a scatenare i tifosi, ma stavolta a suon di note. L'appuntamento 'Canzoni e campioni' è diventato un vero Festival di Sanremo degli sportivi, nomi illustri che hanno vinto in bici, in pedana o sugli sci e che nella città dei Fiori si metteranno alla prova con una sfida tutta nuova. Cantare. Appuntamento il 28 novembre con grandi ex dello sport che metteranno la loro voce al servizio di un evento la cui finalità sarà esclusivamente benefica: la manifestazione (gli ideatori sono Bruno Zanoni e Riccardo Magrini, ex del ciclismo ora commentatori) ha lo scopo di raccogliere fondi per il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Sant'Anna di Torino, per Onlus Arcobaleno Ospedale di Bergamo e per ABEO Onlus Verona. In gara quindici campioni-cantanti, accompagnati dall'Orchestra italiana Bagutti, che si esibiranno con brani sanremesi. Per citarne qualcuno, Evaristo Beccalossi e Sara Simeoni, Isolde Kostner e Cristian Ghedina, Claudio Chiappucci e Stefano Tacconi. (ANSA).